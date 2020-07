ROJADIRECTA Genoa-Napoli Roma-Parma Atalanta-Sampdoria, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di mercoledì 8 luglio 2020, dove spiccano Genoa-Napoli Roma-Parma e Atalanta-Sampdoria, valide per la 31a giornata di Serie A.

19:00 Manchester City-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Uno.

19:00 Sheffield United-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football.

19:00 West Ham-Burnley (Premier League) – Sky Sport Arena.

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Genoa-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Genoa ha vinto in casa solo 3 volte nelle ultime 11 partite, ma le altre 8 sono tutte sconfitte. Insieme a Brescia e SPAL, i liguri hanno il più alto numero di ”kappaò” casalinghi in campionato, ben 9. A parità di numero di match disputati, il Napoli fuori casa ha conquistato 25 dei 48 punti che al momento conta in classifica.

Diretta Genoa Napoli ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 257 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Fiorentina-Cagliari (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

20:30 Betis-Osasuna (Liga) – Dazn.

20:30 Getafe-Villarreal (Liga) – Dazn e Dazn1.

21:15 Brighton-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:45 Diretta Atalanta-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite).

I bergamaschi vengono da 4 vittorie casalinghe consecutive, con 11 gol fatti e 4 subiti; i blucerchiati cercano invece la quinta vittoria esterna stagionale, sarebbe la seconda consecutiva dopo quella di Lecce. Le due compagini non pareggiano in Serie A a Bergamo dal 2012/2013, 0-0 il finale.

Diretta Atalanta Sampdoria ⚽ con i canali digitali di Sky Sport (Canale 252 Satellite, 257 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Torino-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:45 Bologna-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

21:45 Diretta Roma-Parma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Roma in un buco nero: ora le sconfitte consecutive sono 3 (Milan, Udinese e Napoli) con un solo gol fatto e ben 6 subiti; stesso discorso per il Parma, che ha segnato il passo con Inter, Verona e Fiorentina subendo 7 gol e marcandone 4: l’ultima vittoria esterna dei ducali è l’1-4 sul campo del Genoa del 23 giugno scorso.

Diretta Roma Parma ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Barcellona-Espanyol (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.