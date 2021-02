ROJADIRECTA Milan-Crotone Lazio-Cagliari Benevento-Sampdoria: Orario Canale TV Partite Streaming Diretta Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 7 febbraio 2021, dove spiccano Milan-Crotone, Lazio-Cagliari e Benevento-Sampdoria valide per la 21a giornata di Serie A.

10:30 Juventus-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:15 Ajax-Utrecht (Eredivisie) – Dazn.

12:30 Streaming Benevento-Sampdoria (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Inzaghi alza Viola e lascia in regia Schiattarella. Confermati Caprari e Lapadula. Nella Sampdoria Ekdal in vantaggio su Adrien Silva, mentre in attacco Keita sostiene Quagliarella.

Diretta Benevento Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Novara-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

12:30 Padova-Fermana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Bari-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite).

12:30 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Milan-San Marino (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Tottenham-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Brest-Bordeaux (Ligue 1) – Dazn

13:00 Hamilton-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

14:00 Real Sociedad-Cadice (Liga) – Dazn

14:30 Prato-Aglianese (Serie D) – Sportitalia

14:30 Sassuolo-Inter (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn).

15:00 Streaming Milan-Crotone (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Pioli sceglie Tomori dietro con Romagnoli. Bennacer out per una bronchite, con Kessié può esserci Meité. Rebic favorito su Leao. Nel Crotone out Messias squalificato: gioca Di Carmine con Simy. A destra probabile Rispoli, visto che Pedro Pereira ha una contrattura.

Diretta Milan Crotone sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Udinese-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Wolverhampton-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

15:00 Juventus U23-Livorno (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Grosseto-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Triestina-Legnago (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Ravenna-Modena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Francavilla-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Teramo-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Cavese-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Turris-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Empoli-Fiorentina (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Hoffenheim-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Arena

15:30 Arsenal-Manchester City (Fa Wsl) – Dazn

16:15 Athletic-Valencia (Liga) – Dazn

17:00 Nantes-Lilla (Ligue 1) – Dazn

17:30 Liverpool-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Giana Erminio-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Lucchese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Verona-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Carpi-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Perugia-Mantova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Matelica-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite).

18:00 Parma-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Arminia B-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Osasuna-Eibar (Liga) – Dazn e Dazn1

20:15 Sheffield United-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Lecco-Como (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Sambenedettese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Catanzaro-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Streaming Lazio-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Inzaghi dá fiducia a Musacchio dietro. Poi la Lazio migliore: Correa e Immobile in attacco. Nel Cagliari Pavoletti in vantaggio su Simeone. Ceppitelli e Sottil affaticati: scalpitano Rugani e Pereiro.

Diretta Lazio Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Reggiana-Entella (Serie B) – Dazn

21:00 Marsiglia-Paris SG(Ligue 1) – Dazn

21:00 Betis-Barcellona (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.