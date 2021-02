ROJADIRECTA Juventus-Roma Genoa-Napoli TarjetaRojaOnline Atalanta-Torino: Orario Canale TV Partite Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 6 febbraio 2021, dove spiccano Juventus-Roma, Genoa-Napoli e Atalanta-Torino, tra gli anticipi della 21a giornata di Serie A.

11:00 Cagliari-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

12:30 Empoli-Juventus (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Milan-Sassuolo (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

13:30 Aston Villa-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Salernitana-Chievo (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Brescia-Cittadella (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Pisa (Serie B) – Dazn

14:00 Pescara-Reggina (Serie B) – Dazn

14:00 Cosenza-Spal (Serie B) – Dazn

14:00 Frosinone-Venezia (Serie B) – Dazn

14:00 Levante-Granada (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Streaming Atalanta-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Hateboer ha una microfrattura sul piede ed è ancora out così come Maehle che non ha recuperato dal taglio piede subito in Coppa. Sutalo è ok. A sinistra Gosens rientra dalla squalifica. Risultato negativo al tampone, Romero è arruolabile. Palomino potrebbe far rifiatare Toloi. In mediana Pasalic chiede spazio ai danni di De Roon. Sulla trequarti ballottaggio Pessina-Malinovskyi, davanti Zapata-Muriel. Ancora alle prese col Covid, Sanabria è da valutare. In mediana dovrebbe trovare subito spazio il nuovo arrivato Mandragora. Per la difesa recuperato Izzo, ma out Rodriguez a causa di un problema gastro-intestinale.

Diretta Atalanta Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Streaming Sassuolo-Spezia (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Torna Berardi e potrebbe subito partire titolare, in alternativa pronto Traorè. Noie fisiche per Chiriches, comunque convocato, al suo posto dovrebbe giocare Marlon. Da valutare le condizioni di Terzi per un posto da titolare. Marchizza insidia Bastoni sulla sinistra. In regia dovrebbe toccare a Ricci. Tridente con Gyasi, Galabinov e Verde.

Diretta Sassuolo Spezia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Spal-Ascoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:15 Lione-Montpellier (Division 1 Feminine) – Dazn

15:30 Friburgo-Borussia D (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Monza-Empoli (Serie B) – Dazn

16:00 Newcastle-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Huesca-Real Madrid (Liga) – Dazn.

18:00 Streaming Juventus-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Ronaldo ritrova Morata in attacco. Pirlo potrebbe scegliere la difesa a tre con Bonucci, Chiellini e Danilo. A centrocampo Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra, in regia Arthur supportato da Rabiot e McKennie. Non ci saranno Dybala e Ramsey. Dzeko convocato ma partirà dalla panchina. Con Pellegrini squalificato, in attacco Borja Mayoral sostenuto da Mkhitaryan. Pau Lopez tra i pali, Ibanez al centro della difesa. Out Pedro, El Shaarawy e Reynolds.

Diretta Juventus Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Pordenone-Venezia (Serie B) – Dazn e Dazn1

18:30 Fulham-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia M-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Arena

20:45 Streaming Genoa-Napoli (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Elche-Villarreal (Liga) – Dazn19:00 Lione-Strasburgo (Ligue 1) – Dazn.

Davanti Shomurodov non è al top per un affaticamento muscolare. Se non dovesse farcela, ballottaggio Pjaca-Scamacca per un maglia da titolare. Fabian Ruiz si è negativizzato e potrà tornare a disposizione di Gattuso. Positivi invece Ghoulam e Koulibaly. In attacco Petagna dovrebbe partire dal 1′, con Osimhen pronto a subentrare. Out Insigne.

Diretta Genoa Napoli sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Manchester United-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Lens-Rennes (Ligue 1) – Dazn

21:00 Siviglia-Getafe (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.