JUVENTUS ROMA Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Roma Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 21a giornata. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 6 febbraio 2021, si gioca Juventus Roma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 21a giornata di Serie A.

Sfida per il terzo posto in classifica attualmente occupato dalla Roma (40) con la Juventus che insegue a 39. Cristiano Ronaldo cerca il gol per festeggiare le 36 candeline spente ieri e celebrare, magari regalando una vittoria alla sua Juventus, i 20 anni da calciatore professionista.



“Mentre festeggio il mio 36° compleanno e il mio 20° anno come calciatore professionista, mi dispiace che non posso promettervi altri 20 anni di questo. Ma quello che posso promettervi, è che finché continuerò, non riceverete mai meno del 100% da me!” – CR7 sui social.

Juventus Roma Diretta al posto di Rojadirecta TV

Juventus Roma viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco nel primo quarto d’ora di partita (otto gol per la Roma, al pari della Lazio) contro la squadra più prolifica nei 15 minuti finali di partita (14 per la Juventus) in questa Serie A.

Juventus Roma Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Juventus Roma in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di Serie A e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta sotto la gestione di Andrea Pirlo: ci è riuscita per l’ultima volta nel giugno 2020, con Maurizio Sarri.

Juventus Roma probabili Formazioni

Pirlo dovrà ancora fare a meno di Dybala, out anche Ramsey. Tanti i cambi rispetto alla gara contro l’Inter: in porta rientra Szczesny, Bonucci e Chiellini tornano al centro della difesa. Conferma per Cuadrado a destra con Danilo dall’altra parte al posto di Alex Sandro. Bentancur, squalificato, verrà rimpiazzato da Rabiot mentre la regia sarà affidata ad Arthur.

Sugli esterni McKennie e Chiesa. In attacco, accanto all’intoccabile Cristiano Ronaldo, si rivedrà Morata. Kulusevski partirà dalla panchina.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Bentancur. Indisponibili: Paulo Dybala, Ramsey.

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. Allenatore Fonseca. Squalificati: Lo Pellegrini. Indisponibili: Pedro, Smalling, Zaniolo, El Shaarawy.

Alternative per vedere Juventus Roma in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Juventus Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Juventus Roma potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

L’ultima volta di Juve-Roma: risultato 1-3 Video Highlights

Vittoria della Roma in casa della Juve per 3-1 nell’ultima giornata di Serie A della scorsa stagione, l’ultima anche del tecnico Maurizio Sarri in Bianconero. Con CR7 e Dybala in tribuna, Higuain porta in vantaggio la Vecchia Signora, poi vanno a segno Kalinic e due volte Perotti, una su rigore.