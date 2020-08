JUVENTUS ROMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o Sky Go Live?

Dove vedere Juventus Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 1° agosto 2020 ancora a porte chiuse. Chi vincerà? Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 20:45 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus Roma: come seguire la partita streaming e in tv.

Juventus Roma Streaming, presentazione match.

Juventus e Roma si sfidano a Torino per la 38a giornata di Serie A, l’ultima prima dello svolgimento delle coppe europee. I bianconeri non hanno più nulla da chiedere alla stagione, hanno dominato in lungo ed in largo vincendo il nono titolo di fila e cercano i 3 punti per onorare al meglio il titolo. I giallorossi, 2-3 a Torino nel match giocato mercoledì scorso, chiudono quinti e conquistano l’accesso diretto ai gironi di Europa League in programma il prossimo anno. Arbitro Rocchi.

Dove vedere Juventus Roma Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Juventus Roma viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

I bianconeri cercano di chiudere al meglio la stagione, dopo che a Cagliari mercoledì sera hanno subito la sesta sconfitta stagionale in campionato. Potrebbe diventare la Champions league il destino di Paulo Fonseca se i ragazzi in giallorosso saranno capaci di aggiudicarsi la fase finale dell’Europa League 2019/2020 in programma ad agosto dopo la chiusura del campionato.

Alternative per vedere Juventus Roma diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Juventus Roma live streaming su SkyGo

Le formazioni di Juventus Roma che speriamo di vedere in campo.

sky.it/) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Zanimacchia o Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Pjanic. Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. Allenatore Fonseca. Squalificati: Mancini. Indisponibili: Lorenzo Pellegrini.

Alternative per vedere Juventus Roma in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Roma potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.