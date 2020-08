⚽ ROJADIRECTA Lecce-Parma Genoa-Verona Bologna-Torino, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 2 agosto 2020, dove spicca l’ultima giornata di Serie A con la sfida salvezza a distanza Lecce-Parma e Genoa-Verona.

11:30 Newcastle Jets-Western United (A-League) – Sportitalia.

12:00 Shanghai Sipg-Hebei Ccfc (Chinese Super League) – Dazn.

14:30 Kalmar-Aik (Allsvenskan) – Sportitalia.

18:00 Spal-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Lecce-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Lecce ha vinto 2 delle ultime 3 gare disputate in casa, contro Lazio e Brescia, uscendo sconfitto da quella in mezzo perduta contro la Fiorentina. Il Parma, dal canto suo, lontano dal Tardini ha vinto a Brescia la scorsa settimana dopo 3 sconfitte consecutive maturate a Verona, a Roma con i giallorossi e a Milano col Milan.

Diretta Lecce Parma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Bologna-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

20:45 Sassuolo-Udinese (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

20:45 Diretta Genoa-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Il Genoa viene da 2 sconfitte consecutive pesantissime, con nessun gol fatto e ben 8 subiti, contro Inter e Sassuolo. Il Verona è tornato alla vittoria nella gara con la SPAL dopo una striscia di 7 partite senza mai conquistare i 3 punti, e cerca stasera un successo esterno che manca da ben 10 trasferte.

Diretta Genoa Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.