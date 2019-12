Info ROJADIRECTA Inter-Genoa Udinese-Cagliari Torino-Spal, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta e SportsBay) di oggi sabato 21 dicembre 2019, dove spiccano Inter-Genoa Udinese-Cagliari Torino-Spal che sono i tre anticipi della 17a e ultima giornata del 2019 di Serie A, e Flamengo-Liverpool (Finale Mondiale per Club Fifa).

11:00 Lazio-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Pescara-Torino (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

13:00 Maiorca-Siviglia (Liga) – DAZN.

13:00 Atalanta-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:30 Everton-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:30 Cagliari-Roma (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Udinese-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

L’Udinese ha segnato una sola volta nelle ultime 3 partite giocate in casa, nell’1-1 contro il Napoli della 15esima giornata; prima, il pesante 0-4 con la Roma seguito dallo 0-0 contro la SPAL. Sui 29 punti che conta in classifica il Cagliari a questo punto della stagione, 13 sono stati conquistati lontano dall’Isola, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi ed ancora nessuna sconfitta.

Diretta Udinese Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Cittadella-Chievo (Serie B) – DAZN.

15:00 Crotone-Livorno (Serie B) – DAZN.

15:00 Juve Stabia-Venezia (Serie B) – DAZN.

15:00 Empoli-Salernitana (Serie B) – DAZN e DAZN1.

15:00 Perugia-Virtus Entella (Serie B) – DAZN.

15:30 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

15:30 Al Hilal-Monterrey (Finale 3°-4° Posto Mondiale Per Club) – Canale 20.

16:00 Barcellona-Alaves (Liga) – DAZN.

17:00 Juventus-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia.

16:00 Aston Villa-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football.

16:00 Barcellona-Alaves (Liga) – DAZN.

18:00 Diretta Inter-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Genoa non riesce a sbancare San Siro in campionato da oltre un quarto di secolo, precisamente dal 26 marzo 1994: 1-3 il finale con reti di Schillaci per i nerazzurri e doppietta di Ruotolo inframmezzata da un gol di Skhuravy per i liguri. Nella corrente stagione, Genoa ancora a secco di vittorie fuori casa, dove ha fin qui raccolto 4 pareggi e 4 sconfitte.

Diretta Inter Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Benevento-Frosinone (Serie B) – DAZN e DAZN1.

18:30 Manchester City-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

18:30 Hertha-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Villarreal-Getafe (Liga) – DAZN.

18:30 Diretta Flamengo-Liverpool (Finale Mondiale per Club) – Canale 20.

20:45 Diretta Torino-Spal (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Rendimento sostanzialmente equilibrato per il Torino di Walter Mazzarri nelle partite in casa o in trasferta quest’anno: 11 i punti raccolti nel capoluogo piemontese, 10 quelli conquistati in trasferta. Un solo pareggio per la SPAL quest’anno lontano da Ferrara, e per il resto solo sconfitte: ben 7, con 2 gol segnati e 14 subiti.

Diretta Torino Spal con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Paris SG-Amiens (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Monaco-Lilla (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Marsiglia-Nimes (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.