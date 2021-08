INTER-GENOA Streaming Gratis TV, da vedere su DAZN

, , in

Inter Genoa streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Il campionato di calcio di serie A comincia oggi sabato 21 agosto 2021 alle ore 18:30 italiane. Porte aperte al Meazza a partire dalle 15:30. L’Inter Campione d’Italia, passata sotto le mani di Simone Inzaghi che affronterà nell’anticipo della 1a giornata di Serie A il Genoa di Ballardini.

Inter Genoa formazioni probabili



INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Lautaro Martinez. Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Sanchez.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Destro, Pandev. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Bani, Behrami. Indisponibili: nessuno.

Dove vedere Inter Genoa streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: Serie A 2021/2021.

Quando si gioca: Sabato 21 Agosto 2021.

Fischio d’inizio: ore 18:30.

Dove vederla in tv: DAZN.

Dove vederla in streaming: DAZN (link www.dazn.it).

Dove si gioca: Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

Arbitro della partita: Marini.