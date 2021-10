JUVENTUS-ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 17 ottobre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri riceve allo Stadium di Torino la Roma di Mourinho nel big match valido per la 8a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Attualmente la Roma occupa il quarto posto con 15 punti dopo 7 giornate, la Juventus invece è ancora attardata in classifica (11 punti) ma in caso di successo si rilancerebbe definitivamente in zona Champions.

La Juventus ha subito gol nelle prime tre gare allo Stadium di questa Serie A: non dovesse tenere la porta inviolata contro la Roma, per la Vecchia Signora sarebbe la seconda volta senza clean sheet nelle prime quattro partite interne di campionato nelle ultime 36 partecipazioni alla massima serie (la prima nel 2015/16).

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dybala, Rabiot, Morata.

La Roma ha perso ben nove trasferte di Serie A nel 2021 (3V, 3N), non trova la sconfitta in almeno 10 gare esterne in un singolo anno solare nel massimo campionato dal 2012, e prima ancora non accadeva dal 1977.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Smalling, Spinazzola.

Arbitro: Orsato. Assistenti Bindoni-Bresmes. Quarto Uomo: Colombo. VAR: Nasca. AVAR: Costanzo.

Juventus Roma Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Juventus Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

Juventus Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.