NAPOLI-TORINO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Alle ore 18 di oggi domenica 17 ottobre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti, capolista a punteggio pieno della Serie A, riceve in casa il Torino di Juric, nel match valido per la 8a giornata di Serie A. Si gioca prima di un'altra grande sfida che si gioca in serata: Juve-Roma alle 20:45.

Diretta Napoli-Torino Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Napoli è imbattuto in casa contro il Torino in Serie A da nove incontri (5V, 4N) – l’ultima vittoria esterna dei granata contro i partenopei risale al maggio 2009, 2-1 arrivata sotto la guida di Giancarlo Camolese.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna.

Con una vittoria, il Napoli eguaglierebbe la miglior partenza nella sua storia in Serie A: otto successi nelle prime otto di campionato nel 2017/18 – rispetto alle prime sette gare di quella stagione, i partenopei hanno segnato sette gol in meno (25 v 18), subendone tuttavia due in meno (5 v 3).

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Pobega, Baselli, Rincon, Belotti, Zaza.

Dopo la sconfitta per 0-1 del Derby contro la Juventus, il Torino potrebbe restare a secco di gol per due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso gennaio (v Milan e Spezia).

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Napoli-Torino in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

