VENEZIA-FIORENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Posticipo dell'ottavo turno del campionato di Serie A, si gioca oggi lunedì 18 ottobre 2021 allo stadio Pierluigi Penzo, ovvero l'impianto che ospita le partite interne dei Lagunari. Calcio d'inizio programmato alle 20:45, a dirigere la contesa sarà Luca Massimi di Termoli.

L’ultimo confronto tra Venezia e Fiorentina in Serie A risale al febbraio 2002, 2-0 per i veneti – mai nei 24 precedenti tra le due squadre nella competizione, i Viola sono rimasti a secco di gol per due sfide consecutive.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Okereke, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Maenpaa, Ebuehi, Modolo, Molinaro, Svoboda, Kiyine, Peretz, Sigurdsson, Aramu, Fiordilino, Busio, Forte. Indisponibili: Ala-Myllymaki, Lezzerini. Squalificati: nessuno.

Dennis Johnsen del Venezia è il giocatore che in questa Serie A ha partecipato a più conclusioni senza mai riuscire a trovare la rete o l’assist (22 tra tiri tentati e occasioni create per i compagni) – nei maggiori cinque campionati europei ha davanti solo Adama Traoré del Wolverhampton (26) e Alessandro Schöpf dell’Arminia Bielefeld (23).

FIORENTINA (4-3-3): F. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione: Rosati, Venuti, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Pulgar, Amrabat, Benassi, Maleh, Saponara, Sottil, Kokorin. Indisponibili: Castrovilli, Dragowski. Squalificati: nessuno.

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha preso parte a sei gol nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro avversarie neopromosse (cinque reti, un assist) dopo che era rimasto a secco sia di marcature che di passaggi vincenti in tutte le precedenti 12 nella competizione.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Venezia-Fiorentina in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Partita visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite). Streaming gratis per gli abbonati Sky attraverso Sky Go, a pagamento per tuttu con NOW, ovvero il servizio live e on demand di Sky, che propone la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

A curare la telecronaca di Venezia-Fiorentina per DAZN sarà Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin. Per Sky invece, la telecronaca del match è stata affidata a Daniele Barone, con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Venezia-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.