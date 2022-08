JUVENTUS-ROMA Streaming Gratis TV, dove vedere Online: ROJADIRECTA, Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Roma Streaming senza Rojadirecta. Partita valida per la 3a giornata di Serie A, e si disputerà sabato 27 agosto 2022 all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 18:30 italiane. Allo Stadium, l’anno scorso, i bianconeri hanno superato i giallorossi per 1-0 (partita giocata il 17 ottobre, all’ottava giornata), con un gol di Moise Kean. Quest’anno il big match si svolgerà invece già al terzo turno e con Paulo Dybala da avversario.

Chi vincerà la sfida tecnica tra Massimiliano Allegri e José Mourinho (l’undicesimo incrocio in assoluto)? Di seguito dove vedere Juventus-Roma streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Non vederemo la sfida Di Maria-Dybala. Mentre tutti gli occhi saranno puntati sul grande ex Paul Pogba, i bianconeri dovranno fare a meno di Angel Di Maria, fermo ai box per una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Tra gli assenti anche Leonardo Bonucci, pilastro della difesa della Vecchia Signora.

Allegri deve fare a meno dell’estro di Di Maria in avanti e si affida al tandem tutto serbo composto da Vlahovic e Kostic. A supportarli ci sarà Cuadrado, mentre la difesa è blindata con Bremer e Rugani, con Bonucci ancora out. Possibile esordio per Milik.

Juventus (4-1-4-1): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, Miretti, Soulè, Kean, Milik.

Mourinho si esalta al solo pensiero di affrontare la Juve, ma deve rinunciare a riproporre il tridente fantasia in attacco dopo l’infortunio di Zaniolo. Accanto ad Abraham e all’ex bianconero Dybala dovrebbe esserci El Shaarawy. Sulle fasce due spine nel fianco come Karsdorp e Spinazzola. In infermieria anche Wijnaldum, out per almeno 4 mesi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini Spinazzola; Paulo Dybala, Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Preti e Berti. IV Uomo: Abisso. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

La Juventus ha vinto la prima partita casalinga in questo campionato, 3-0 contro il Sassuolo; i bianconeri non ottengono due successi nelle prime due gare interne stagionali dal 2019/20, contro Napoli e Verona.

Juventus-Roma in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Juventus-Roma sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La Roma ha vinto senza subire gol le ultime due trasferte di campionato; in Serie A i giallorossi non arrivano a tre successi esterni di fila da agosto 2020, quando il terzo e il quarto furono proprio a Torino (contro Torino e Juventus). Non raggiungono almeno tre vittorie esterne senza gol subiti da agosto 2018 (quattro, la quarta contro il Torino).

Juventus-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Manuel Locatelli ha segnato tutti e tre i suoi gol con la Juventus nel corso della ripresa, uno dei quali nell’ultimo scontro diretto. Il suo ex compagno di squadra Paulo Dybala vorrà segnare il suo primo gol con la Roma in quello stadio dove ha segnato quattro dei suoi ultimi sei gol ufficiali.

Juventus-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Statistica in evidenza: in quattro degli ultimi cinque scontri diretti, c’è stato un totale a partita di almeno cinque cartellini gialli (29).