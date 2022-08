LAZIO-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Lazio-Inter Streaming senza Rojadirecta. Partita valida per la 3a giornata di Serie A, e si disputerà venerdì 26 agosto 2022 allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Il campionato propone subito un big match: Ttornare a Milano con i 3 punti sarebbe una dimostrazione di solidità e concretezza per Inzaghi che rimesso Lukaku al centro dell’attacco, al posto di Dzeko. Chi vincerà la sfida tecnica tra Maurizio Sarri e Simone Inzaghi? Di seguito dove vedere Lazio-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Lazio-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Simone Inzaghi è l’allenatore che nell’era dei tre punti a vittoria conta più panchine con la Lazio (197) ed è anche l’unico ad aver superato i 100 successi in biancoceleste (108); nel periodo solo Dino Zoff (2.1) e Sven-Göran Eriksson (1.9) hanno mantenuto una media punti migliore dell’attuale tecnico nerazzurro (1.8).

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan.

L’attaccante dell’Inter Joaquín Correa, ex della partita, ha segnato quattro delle sue 32 reti in Serie A nel mese di agosto (il 13%): tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di gol nella competizione, solo Stevan Jovetic (15%: 6 su 41) ne conta di più in percentuale in questo mese dell’anno.

Lazio-Inter in TV al posto di Rojadirecta Canale



Lazio-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Lazio-Inter sarà curata da Stefano Borghi il quale sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

L’Inter è la vittima preferita di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A; il centrocampista della Lazio ha realizzato cinque gol contro i nerazzurri, tutti nelle sette sfide più recenti, dopo che nelle precedenti sette era rimasto a secco.

Lazio-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Lazio-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Lazio ha vinto la prima partita casalinga di questo campionato, contro il Bologna; è dalla stagione 2015/16 che i biancocelesti non vincono le prime due gare interne di una stagione di Serie A, in quel caso la prima fu proprio contro gli stessi rossoblù.

Lazio-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Lazio-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

L’Inter ha vinto tutte le ultime tre trasferte di campionato e con Simone Inzaghi non è mai arrivata a quattro successi esterni di fila; l’ultima volta i nerazzurri ci sono riusciti con Antonio Conte in panchina, tra febbraio e aprile 2021 (cinque in quel caso).