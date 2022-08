FIORENTINA-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Partita valida per la 3a giornata di Serie A, e si disputerà domenica 28 agosto 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. La Fiorentina ha segnato il gol di apertura in cinque degli ultimi sette scontri diretti (3 vittorie, 4 sconfitte). Il Napoli vincendo questa sera (come ha fatto pure l’anno scorso, 1-2 il risultato) volerebbe in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno con tre vittorie dopo tre partite.

Chi vincerà la sfida tecnica tra Italiano e Spalletti? Di seguito dove vedere Fiorentina-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in tre campionati di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia. Il Napoli ha stabilito il suo nuovo record di gol segnati nelle prime due gare in una stagione di Serie A: nove (superate le otto del 2020/21).

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Nastasic, Benassi, Bianco, Bonaventura, Maleh, Ikoné, Saponara, Cabral, Cerofolini. Indisponibili: Castrovilli, Duncan, Gonzalez, Zurkowski. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme, Ounas. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Colarossi e Mastrodonato. 4° uomo: Colombo. VAR: Banti. Assistente VAR: Lo Cicero.

Il Napoli ha vinto le ultime tre trasferte di campionato e non fa meglio dalla serie di otto registrata tra aprile e ottobre 2021; in quel caso l’ultimo successo esterno fu proprio contro la Fiorentina, 2-1 (Lozano, Rrahmani e Martinez Quarta).

Fiorentina-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Fiorentina-Napoli sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto sette volte la porta inviolata in casa, su 11 partite: nel periodo nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio (sette anche il Milan).

Fiorentina-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al Franchi contro la Fiorentina in Serie A, sempre realizzando almeno due gol (otto in totale). I partenopei avevano vinto altrettante partite di campionato in casa della Viola nelle precedenti nove sfide (5N, 1P).

La sfida tra Fiorentina-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.