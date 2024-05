FIORENTINA NAPOLI Streaming TV Gratis, dove vederla su Internet: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Fiorentina-Napoli Streaming TV. Fiorentina-Napoli, match valido per la 37esima e penultima giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze oggi venerdì 17 maggio, alle ore 20:45 italiane.

La Fiorentina affronta le ultime fasi della stagione con l’obiettivo di qualificarsi per l’Europa, sia attraverso la Serie A che attraverso la UEFA Europa Conference League. Il prossimo incontro contro il Napoli offre loro l’opportunità di vendicare una deludente eliminazione in Supercoppa Italiana.

Nel frattempo, il Napoli si trova a difendere il proprio orgoglio e a lottare per un posto nelle competizioni europee dopo una stagione deludente. La battaglia per l’ottavo posto in classifica sarà una sfida intensa e determinante per entrambe le squadre.

Chi vincerà la sfida tecnica tra Vincenzo Italiano e Francesco Calzona? Di seguito dove vedere Fiorentina-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

La Corsa Europea della Fiorentina: Obiettivi e Sfide

La Fiorentina si prepara per le ultime battute della stagione 2023/2024 con un obiettivo chiaro: la qualificazione alle competizioni europee. Con una combinazione di risultati positivi in Serie A e il cammino in UEFA Europa Conference League, i gigliati vedono due vie per raggiungere il loro obiettivo. Una vittoria nel prossimo incontro contro il Napoli garantirebbe loro almeno l’ottavo posto in Serie A, mentre il successo nella finale di Conference League contro l’Olympiacos Piraeus li porterebbe direttamente nella UEFA Europa League della prossima stagione.

La Battaglia della Fiorentina: Verso la Vendetta Contro il Napoli

La stagione della Fiorentina è stata caratterizzata da alti e bassi, con una recente deludente eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Tuttavia, il prossimo incontro contro il Napoli offre ai viola l’opportunità di vendicarsi. Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi puntano a realizzare una doppietta di vittorie contro il Napoli in campionato, un risultato che non si verifica dal lontano 1995/1996.

Il Duro Colpo del Napoli: Una Stagione Infruttuosa

Il Napoli, nonostante il successo dello scorso anno con il titolo di Serie A, ha vissuto una stagione 2023/2024 difficile e deludente. La squadra ha subito un crollo significativo rispetto alla scorsa stagione, evidenziato dalla serie di risultati negativi e dalla mancanza di prestazioni convincenti. La sconfitta contro il Bologna nell’ultima partita ha allungato a cinque la serie di partite senza vittorie, segnalando una stagione che probabilmente si chiuderà fuori dalle prime sette posizioni in classifica per la prima volta in oltre un decennio.

La Battaglia per l’Ottavo Posto: Napoli contro Fiorentina

La corsa per l’ottavo posto in Serie A è in pieno svolgimento, e la Fiorentina e il Napoli sono al centro di questa lotta. Nonostante la distanza di soli due punti tra le due squadre, il Napoli sembra avere più da perdere, considerando la serie negativa di risultati e le sfide difensive che devono affrontare. La partita contro la Fiorentina sarà cruciale per le loro speranze di qualificazione europea e per la possibilità di mettere fine alla serie di risultati negativi.

Diretta Fiorentina-Napoli Streaming: probabili formazioni



Nicolás González ha segnato un gol decisivo nel precedente incontro diretto e spera di continuare su quella strada, specialmente considerando che ha segnato sette gol in casa da allora. Nel frattempo, Victor Osimhen è stato determinante nel pareggio del Napoli nell’incontro precedente, con tre gol e un assist negli ultimi quattro scontri diretti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Quarta, Kayode, Faraoni, Parisi, Duncan, Lopez, Mandragora, Castrovilli, Infantino, Barak, Nzola, Ikoné.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Francesco Calzona.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Dendoncker, Lindstrom, Traoré, Ngonge, Simeone.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Guardalinee: Vecchi-Rocca. IV Uomo: Massimi. VAR: Valeri. Assistente Sala VAR: Paganessi.

Fiorentina-Napoli Live TV



L’incontro Fiorentina-Napoli sarà trasmesso in diretta su DAZN, offrendo varie opzioni di visione su diversi dispositivi. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare ‘Zona DAZN’ per seguire la partita anche sul canale 214 via satellite. La partita sarà disponibile anche su tablet, smartphone, PC e laptop tramite l’app DAZN o il sito ufficiale.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tanti successi come nelle precedenti 14 partite di Serie A (5N, 6P).

Fiorentina-Napoli Streaming Gratis in Italiano



Fiorentina-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, laptop, smartphone e pc. La partita sarà quindi disponibile in streaming live tramite l’app DAZN o il sito ufficiale.

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Serie A (3N, 2P) e nella competizione non fa peggio dal periodo tra ottobre-dicembre 2019, quando arrivò a quota otto sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi.