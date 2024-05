SALERNITANA VERONA Streaming TV Gratis, dove vederla LIVE su Internet: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Salernitana-Verona Streaming TV. La Salernitana cercherà di vincere l’ultima partita casalinga della stagione per salire in classifica e superare il Pescara. Il Verona, invece, si concentra sulla tranquillità nonostante la lotta per la salvezza. Il coach Baroni enfatizza l’importanza della determinazione e della concentrazione. Chi vincerà la sfida tecnica tra Colantuono e Baroni? Di seguito dove vedere Salernitana-Verona streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Salernitana-Verona Streaming: probabili formazioni



SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemensi. Allenatore: Colantuono.

A disposizione in panchina: Costil, Pasalidis, Pellegrino, Manolas, Legowski, Maggiore, Fusco, Candreva, Kastanos, Martegani. Indisponibili: Gyomber, Boateng, Gomis, Bradaric, Simy. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. Allenatore: Baroni.

A disposizione in panchina: Perilli, Chiesa, Belahyane, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Dawidowicz, Mitrovic, Tavsan, Charlys, Folorunsho, Bonazzoli. Indisponibili: Cruz. Squalificati: Henry. Diffidati: Coppola, Duda.

Arbitro: Di Bello (Brindisi). Guardalinee: Galetto e Scatragli. IV uomo: Bonacina. VAR: Marini. Assistente Sala VAR: Abisso.

Salernitana-Verona Live TV



La partita tra Salernitana e Verona, valida per la trentasettesima giornata di campionato e prevista per le 18:30 presso lo stadio Arechi di Firenze, sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Salernitana-Verona Streaming Gratis in Italiano



Salernitana-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, laptop, smartphone e pc. La partita sarà quindi disponibile in streaming live tramite l’app DAZN o il sito ufficiale.