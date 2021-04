CAGLIARI VERONA dove vedere Streaming Diretta: DAZN o Sky? Orario e Canale TV

Dove vedere Diretta Cagliari Verona Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 15:00 italiane di sabato 3 aprile 2021, si gioca Cagliari Verona in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata di Serie A di calcio italiano.

Cagliari Verona Streaming, presentazione match.

Cagliari-Verona, sfida valida per la 29esima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Semplici affronta quella di Juric. Il Verona ha vinto sette delle ultime 11 sfide contro il Cagliari in Serie A (2N, 2P), due in più che nelle prececedenti 20 contro i sardi nel torneo (7N, 8P). Cagliari e Verona potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la seconda volta, dopo il 1972/73.

Cagliari Verona Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Cagliari Verona viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l'evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un'ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall'app disponibile su Sky Q.

Il Verona è l’avversaria contro cui João Pedro del Cagliari ha disputato più minuti in Serie A (296) senza mai riuscire a segnare.

Cagliari Verona in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.



Solo Illan Meslier del Leeds e Sam Johnstone del West Bromwich (entrambi 115) hanno effettuato più parate di Alessio Cragno del Cagliari (111) in questa stagione nei top-5 campionati europei.

Cagliari Verona Formazioni

Semplici preferisce Pavoletti a Simeone, conferma Duncan in mezzo e non ritrova Ceppitelli, ancora fermo ai box. Nel Verona Magnani prende il posto dello squalificato Dawidowicz, mentre Lasagna agisce da centravanti. Kalinic si è allenato in gruppo e potrebbe fare uno spezzone.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore Semplici. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ceppitelli, Rog, Sottil, Tramoni, Tripaldelli.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric. Squalificati: Dawidowicz. Indisponibili: Colley, Ruegg, Vieira, Gunter.



Il Cagliari è la vittima preferita di Nikola Kalinic del Verona in Serie A (sei gol in sei sfide), inclusa la sua seconda ed ultima tripletta nel torneo, risalente all’ottobre 2016 con la Fiorentina proprio in Sardegna.