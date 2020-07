VERONA ATALANTA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Verona Atalanta Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca per la 34a giornata di campionato di Serie A alle ore 17:15 di oggi sabato 18 luglio 2020. In questa pagina tutte le informazioni su Verona Atalanta ⚽. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questa partita di campionato.

Verona Atalanta si affrontano alle 17:15 di oggi in apertura della 34a giornata di Serie A. Gli scaligeri sono reduci dalla sconfitta dell’Olimpico dello scorso turno di campionato, 2-1 il finale per la Roma, e cercano la vittoria per provare un inserimento in extremis nella lotta per l’Europa league. I nerazzurri invece vengono dal 6-2 tennistico ai danni del Brescia grazie al quale sono saliti a quota 70 scavalcando la Lazio, a -7 dall Juventus che proveranno ad agganciare finché la matematica terrà viva la speranza.

Verona Atalanta ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali

di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Si è un po’ inceppato lo splendido Verona della prima parte di campionato. I veneti non vincono da 4 partite, ed una sola volta nelle ultime 7 hanno assaporato il gusto dei 3 punti, il 1 luglio scorso nel 3-2 casalingo ai danni del Parma. Atalanta macchina da punti e da reti: 10 successi nelle ultime 11 in Serie A, 93 i gol fatti in totale con 5 partite ancora da giocare.

Partita Verona Atalanta ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Verona Atalanta non viene trasmessa in chiaro.