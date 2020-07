CAGLIARI SASSUOLO Streaming Gratis info ROJADIRECTA Live Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Cagliari Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi sabato 18 luglio 2020 ovviamente a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari Sassuolo ⚽: come seguire il match in tv e streaming.

Cagliari Sassuolo scendono in campo alle 19:30 per la 34a giornata di campionato. I sardi vengono dalla scoppola subita a Marassi per mano della Sampdoria, sono fermi a quota 41 punti e cercano la vittoria per concludere al meglio una stagione che ha oramai poco da dire ai ragazzi di Walter Zenga. Ottimo periodo di forma invece per gli emiliani, ottavi a quota 47 e protagonisti di uno spettacolare 3-3 con la Juventus e lanciati verso l’inseguimento del sogno Europa league.

Cagliari Sassuolo ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport

(Canale 251 Satellite).

Dopo le 2 vittorie consecutive su SPAL e Torino alla 27a e alla 28a giornata, il Cagliari ha infilato una striscia di 5 gare di fila senza mai conquistare i 3 punti, con 3 pareggi e 2 sconfitte. Sassuolo in un grande momento, 7 partite senza mai perdere con 4 successi e 3 nulla di fatto.

Partita Cagliari Sassuolo ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Cagliari Sassuolo non viene trasmessa in chiaro.