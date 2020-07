⚽ ROJADIRECTA Milan-Bologna Cagliari-Sassuolo Verona-Atalanta, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 18 luglio 2020, dove spiccano Milan-Bologna, Cagliari-Sassuolo, Verona-Atalanta, tutti e tre anticipi della 34a giornata di Serie A.

04:38 Real Salt Lake-Minnesota Fc (Mls) – Dazn.

09:00 Perth Glory-Central Coast Mariners (A-League) – Si Solocalcio.

17:15 Diretta Verona-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Si è un po’ inceppato lo splendido Verona della prima parte di campionato. I veneti non vincono da 4 partite, ed una sola volta nelle ultime 7 hanno assaporato il gusto dei 3 punti, il 1 luglio scorso nel 3-2 casalingo ai danni del Parma. Atalanta macchina da punti e da reti: 10 successi nelle ultime 11 in Serie A, 93 i gol fatti in totale con 5 partite ancora da giocare.

Diretta Verona Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:30 Norwich-Burnley (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Cagliari-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Dopo le 2 vittorie consecutive su SPAL e Torino alla 27a e alla 28a giornata, il Cagliari ha infilato una striscia di 5 gare di fila senza mai conquistare i 3 punti, con 3 pareggi e 2 sconfitte. Sassuolo in un grande momento, 7 partite senza mai perdere con 4 successi e 3 nulla di fatto.

Diretta Cagliari Sassuolo con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Milan-Bologna (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Milan miglior squadra dopo l’Atalanta per rendimento dalla ripresa post sosta forzata causa coronavirus: 5 vittorie e 2 pareggi nelle gare disputate dal ritorno in campo fino al successo casalingo sul Parma. I felsinei tornano a San Siro 13 giorni dopo il bellissimo successo sull’Inter, 1-2 in rimonta il finale.

Diretta Milan Bologna con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.