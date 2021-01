CAGLIARI SASSUOLO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TarjetaRojaOnline? Dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Cagliari Sassuolo Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 20a giornata. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 31 gennaio 2021, si gioca Cagliari Sassuolo in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match.

Cagliari-Sassuolo, sfida valida per la 20a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Sardegna Arena di Cagliari domenica 31 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Di Francesco affronta quella di De Zerbi. C’è Sottil al posto dello squalificato Nandez. Di Francesco recupera Pavoletti, bloccato domenica scorsa a Genova da un fastidio alla schiena, ma a guidare l’attacco sarà ancora Simeone.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Cagliari Sassuolo Diretta al posto di Rojadirecta TV

Chiriches è out: Marlon titolare in difesa. Defrel non al meglio: in attacco torna Boga.

Cagliari Sassuolo viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Cagliari Sassuolo Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Cagliari Sassuolo in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.