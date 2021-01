ROJADIRECTA TV Napoli-Parma Atalanta-Lazio Roma-Verona TarjetaRojaOnline: Orario Canale TV Partite Streaming Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 31 gennaio 2021, dove spiccano Napoli-Parma, Atalanta-Lazio, Roma-Verona, Spezia-Udinese per la 20a giornata di Serie A.

10:30 Fiorentina-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia.

12:30 Streaming Spezia-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Italiano deve fare a meno di Terzi e Marchizza, alle prese con un affaticamento muscolare, che vanno ad aggiungersi agli altri infortunati Nzola, Piccoli, Ferrer e Mattiello. Galabinov al centro dell’attacco. Pobega acciaccato, al suo posto Maggiore. Nuytinck ritrova una maglia da titolare per ovviare all’assenza dello squalificato Samir. In attacco, vista l’emergenza, dovrebbe trovare spazio dal 1′ Llorente con Deulofeu. In mezzo al campo più Mandragora di Arslan.

Diretta Spezia Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Renate-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Perugia-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

12:30 Juve Stabia-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

12:30 Roma-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Chelsea-Burnley (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

13:00 Empoli-Genoa (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

14:00 Getafe-Alaves (Liga) – DAZN

14:30 Feyenoord-Psv (Eredivisie) – DAZN

14:30 Follonica-Tiferno (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Cagliari-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Crotone-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

15:00 Streaming Atalanta-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Si attende il via libera dall’ATS di Bergamo per Romero, negativo a due tamponi dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus venerdì. Hateboer non è al meglio e potrebbe lasciar spazio a Ruggeri, anche in vista della semifinale di Coppa Italia. Maehle al posto dello squalificato Gosens. Pessina e Ilicic alle spalle di Zapata. Luis Alberto ha recuperato dopo l’operazione per appendicite e Inzaghi potrebbe anche rischiarlo dal 1′ per ridare slancio alla squadra. Correa in vantaggio su Caicedo come partner di Immobile.

Diretta Atalanta Lazio sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Chievo-Pescara (Serie B) – DAZN

15:00 Lorient-Psg (Ligue 1) – DAZN

15:00 Leicester-Leeds (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

15:00 Feralpisalò-Matelica (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Pistoiese-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Catania-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Novara (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite).

15:30 Everton-Manchester United (Fa Wsl) – DAZN

16:00 Spal-Monza (Serie B) – DAZN

16:15 Cadice-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

16:45 Az-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17:00 Lilla-Digione (Ligue 1) – DAZN.

17:30 West Ham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Cavese-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Padova-Fano (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite).

18:00 Streaming Napoli-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Osimhen scalpita per tornare titolare, ma a guidare l’attacco sarà ancora Petagna. Ospina dovrebbe essere preferito a Meret tra i pali. In difesa rientra Di Lorenzo dopo il turnover in Coppa Italia. Mertens si è fermato per il riacutizzarsi del problema alla caviglia ed è volato in Belgio per le terapie: non sarà a disposizione.

E’ ancora lunga la lista degli infortunati per D’Aversa. In attacco Kucka a sostegno di Gervinho e Cornelius. Recuperato Osorio, convocato il nuovo arrivato Dennis Man.

Diretta Napoli Parma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Granada-Celta (Liga) – DAZN e DAZN1

20:15 Brighton-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Streaming Roma-Verona (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Fonseca recupera Mkhitaryan, mentre è sempre out Pedro. Seduta individuale invece per Dzeko, destinato alla tribuna. Ballottaggio Villar-Cristante. L’ex Kalinic dal 1′ minuto sostenuto dai trequaristi Barak e Zaccagni. Partono in panchina gli ultimi arrivati Sturaro e Lasagna. Da verificare Ceccherini.

Diretta Roma Verona sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Cittadella-Cremonese (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Barcellona-Athletic (Liga) – DAZN

21:00 Nantes-Monaco (Ligue 1) – DAZN.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

