TORINO JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live? Orario e Canale Diretta Derby

Dove vedere Diretta Torino Juventus Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 18:00 italiane di sabato 3 aprile 2021, si gioca Torino Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata di Serie A di calcio italiano.

Torino Juventus Streaming, presentazione match.

Torino-Juventus, Derby della Mole numero 152 nel massimo campionato.Si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 18. La squadra di Nicola affronta quella di Pirlo. Il Torino ha vinto solo una delle ultime 29 partite di Serie A contro la Juventus (2-1 nell’aprile 2015): completano il parziale 22 successi bianconeri e sei pareggi. La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 19 gare di Serie A contro il Torino: l’ultima volta che è rimasta a secco risale al febbraio 2008, uno 0-0 con Claudio Ranieri in panchina nella stagione del ritorno in Serie A dei bianconeri. La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte di Serie A contro il Torino (1P), incluse le ultime cinque, tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale: potrebbe per la prima volta nella competizione vincere sei sfide esterne di fila contro i granata.

Torino Juventus Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Torino Juventus viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato tre reti in 13 sfide contro la Juventus in Serie A: tra le 23 squadre affrontate più di due volte nella massima serie, quella bianconera è l’unica contro cui non ha mai vinto un match di campionato (2N, 11P).

Torino Juventus Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Torino Juventus in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.

nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Simone Zaza ha giocato 19 partite, segnando cinque reti, con la maglia della Juventus in Serie A: contro i bianconeri, l’attaccante del Torino ha realizzato due gol nel torneo, entrambi però risalenti al 2014 quando giocava al Sassuolo.

Torino Juventus Formazioni

Nicola, senza Lyanco dietro, tiene vivo il ballottaggio sul recuperato Nkoulou e il giovane Buongiorno. In attacco Sanabria e Belotti. Nella Juventus Pirlo deve gestire un’emergenza difesa causa positività al Covid-19 di Bonucci e Demiral. In mezzo rientra Bentancur, mentre McKennie, Arthur e Dybala non sono convocati. Ramsey dal 1′, in mediana ci sarà anche Danilo.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Mandragora, Rincon, Murru; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore Nicola. Indisponibili: Lyanco, Milinkovic-Savic, Singo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Danilo, Chiesa; CR7 Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore Andrea Pirlo.Squalificati: Buffon. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Bonucci, Arthur, McKennie, Dybala.

Alternative per vedere Torino Juventus in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Torino Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Contro il Torino, nel luglio 2020, è arrivato l’unico gol su punizione diretta di CR7 Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus in tutte le competizioni: dal suo arrivo in bianconero, il portoghese ha tentato 72 calci di punizione, registrando una percentuale realizzativa del 1.4%.