BOLOGNA INTER dove vederla Streaming Gratis: Sky o DAZN? Orario e Canale Diretta TV

Bologna-Inter, partita che chiude la 29a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 20:45. La squadra di Mihajlovic affronta quella di Conte. Il Bologna arriva da due successi in campionato: solo due volte con Sinisa Mihajlovic ha ottenuto tre successi consecutivi nella competizione, la più recente nel febbraio 2020. L’Inter ha vinto le ultime otto partite di campionato e l’unica volta in cui ha raggiunto nove successi di fila è stata nel 2007, quando i nerazzurri fecero il record nella storia della Serie A a girone unico con 17 vittorie consecutive.

Bologna Inter viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Nicola Sansone del Bologna ha segnato quattro reti contro l’Inter in Serie A, contro nessun’altra squadra ne conta di più nella competizione – l’ultima di queste risale tuttavia al febbraio 2015, quando vestiva la maglia del Sassuolo.

Bologna Inter in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Nessun giocatore ha iniziato più sequenze di gioco su azione che sono concluse con un gol rispetto a Alessandro Bastoni dell’Inter in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: sette, al pari di Toni Kroos e Leon Goretzka.

Bologna Inter Formazioni

Mihajlovic sceglie Ravaglia come sostituto di Skorupski. Skov Olsen e Sansone esterni, Barrow davanti. Nell’Inter é recuperato anche De Vrij, guarito dal Covid ma dovrebbe partire dal primo minuto Ranocchia. Da valutare Bastoni dopo l’acciacco in Nazionale. In mezzo Eriksen mezz’ala. Lautaro e Lukaku in attacco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Palacio

Indisponibili: Hickey, Santander, Skorupski.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Vidal, Kolarov.

Romelu Lukaku può diventare il settimo giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni consecutive con la maglia dell’Inter (dopo Giuseppe Meazza, Amedeo Amadei, Roberto Boninsegna, Mauro Icardi, Stefano Nyers e Christian Vieri).