LAZIO SPEZIA dove vederla Streaming: DAZN o Sky? Orario e Canale Diretta TV

Dove vedere Diretta Lazio Spezia Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 15:00 italiane di sabato 3 aprile 2021, si gioca Lazio Spezia in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata di Serie A di calcio italiano.

Lazio Spezia Streaming, presentazione match.

Lazio-Spezia, sfida valida per la 29esima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Simone Inzaghi affronta quella di Vincenzo Italiano. La Lazio ha vinto entrambi i precedenti contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia, entrambi però in trasferta: 5-2 nei quarti di finale della Coppa Italia 1940/41 e 2-1 nel match d’andata di questo campionato. La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 29 partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (23V, 6N), mantenendo la porta inviolata 18 volte nel periodo.

Lazio Spezia viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l'evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un'ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall'app disponibile su Sky Q.

Ciro Immobile della Lazio (149) può segnare la sua 150ª rete in Serie A – a otto anni e 220 giorni dalla prima, solo tre giocatori in tutta la storia della competizione hanno impiegato meno giorni a realizzare la 150ª marcatura a partire dalla prima: Gunnar Nordahl (5 anni, 25 giorni) Giuseppe Meazza (6 anni, 98 giorni), e Stefano Nyers (7 anni, 111 giorni).

Lazio Spezia in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Sergej Milinkovic-Savic della Lazio ha preso parte a cinque gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (tre reti e due assist), incluso un gol e un passaggio vincente proprio nel match d’andata terminato 2-1 contro lo Spezia.

Lazio Spezia Formazioni

Luis Alberto ha subito un colpo alla caviglia in allenamento e non ci sará. Gioca Alvaro Pereira al suo posto. In avanti Correa e Immobile. Nello Spezia Maggiore e Pobega mezz’ali, Piccoli prima punta. Saponara ancora out.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Pereira, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Luis Alberto, Luiz Felipe.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mattiello, Saponara.

Roberto Piccoli dello Spezia è il giocatore con la migliore percentuale realizzativa in questa Serie A (36%: quattro reti con 11 tiri) tra i calciatori che hanno tentato almeno 10 conclusioni. Il classe 2001 ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in campionato.