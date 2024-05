PALERMO VENEZIA Streaming LIVE TV Gratis, dove vederla Online: SKY o Video DAZN?

Dove vedere Palermo-Venezia Streaming TV. Il clima elettrico del Barbera torna a risplendere in occasione della semifinale d’andata dei Playoff tra il Palermo e il Venezia. L’atmosfera promette di essere incandescente mentre i tifosi affollano le tribune in attesa di una partita che si prospetta come una vera e propria finale anticipata. Chi vincerà la sfida tecnica tra Mignani e Vanoli? Di seguito dove vedere Palermo-Venezia streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Palermo-Venezia: La Semifinale dei Playoff al Barbera

Sfida Aperta: Palermo Contro Venezia

In teoria, i lagunari guidati da Vanoli potrebbero garantirsi un posto in finale con due pareggi, grazie al vantaggio regolamentare ottenuto dal miglior piazzamento in campionato. Tuttavia, i siciliani allenati da Mignani, dopo aver eliminato la Sampdoria di Pirlo, sono chiamati a dare il massimo per ribaltare il risultato a loro sfavorevole e mettere in difficoltà il Venezia. Il pronostico non è scontato: in campionato, al match d’andata, il Palermo ha ottenuto una vittoria per 3-1 in Laguna, con una tripletta di Brunori, mentre al ritorno il Venezia ha risposto con un 2-1 a proprio favore (due gol di Pohjanpalo e uno di Gytkjaer). Per i lagunari, che hanno fallito l’assalto alla promozione diretta in Serie A, si apre un nuovo capitolo nella stessa stagione. Questa sera a Palermo inizia l’avventura nei playoff, con la speranza di raggiungere un epilogo migliore.

Atmosfera e Aspettative

L’atmosfera che circonda questa sfida è densa di aspettative e tensione. Il Palermo, reduci da un’ottima prestazione contro la Sampdoria, si presenta con il morale alto e la determinazione di conquistare un risultato positivo di fronte ai propri tifosi. Dall’altra parte, il Venezia è consapevole della sfida che lo attende e sa di dover affrontare un avversario agguerrito sul proprio terreno di gioco. Entrambe le squadre sono motivate a dare il massimo per conquistare un vantaggio in vista del ritorno, che si preannuncia altrettanto avvincente.

Diretta Palermo-Venezia Streaming: Analisi Tattica e Possibili Scenario, le Probabili Formazioni



Sul piano tattico, ci si aspetta una partita equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca del gol che potrebbe fare la differenza. Il Palermo punterà sulla solidità difensiva e sull’efficacia in fase offensiva, cercando di sfruttare al meglio le occasioni create. Il Venezia, invece, cercherà di imporre il proprio gioco e di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Sarà una partita aperta a ogni risultato, dove ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

In conclusione, Palermo e Venezia si preparano ad affrontare una sfida epica sul campo del Barbera, con l’obiettivo comune di conquistare un risultato positivo che possa garantire loro un vantaggio per il ritorno. L’attesa è alta, i tifosi sono pronti a sostenere le proprie squadre con il cuore in mano, e il calcio regalerà sicuramente emozioni indimenticabili.

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Nedelceauru, Lucioni, Marconi; Diakitè, Gomes, Segre, Lund, Ranocchia; Soleri, Brunori. Allenatore: Mignani.

A disposizione in panchina: Pigliacelli, Kanuric, Graves, Buttaro, Ceccaroni, Aurelio, Stulac, Henderson, Vasic, Insigne, Di Mariano, Traorè, Mancuso, Soleri. Indisponibili: Coulibaly. Squalificati: nessuno. Diffidati: Desplanches, Lund

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzesm Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Xampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

A disposizione in panchina: Bertinato, Grandi, Modolo, Dembelé, Bjarkason, Ullmann, Jajalo, Andersen, Pierini, Olivieri, Cheryshev. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Altare, Ellerston. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Giua (Olbia). Guadalinee: Meli e Peretti. IV uomo: Prontera. Var: Aureliano. Assistente Sala Var: Paterna.

Palermo-Venezia Live TV



Palermo-Venezia, incontro valido per la prima fase delle semifinali dei Playoff di Serie B e previsto per le 20:30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme, inclusi Dazn, Sky Sport Calcio (canale 252) e Now, oltre all’app Sky Go. Per coloro che preferiscono, sarà anche disponibile la cronaca testuale della partita sui principali portali sportivi italiani come: Corriere dello Sport, TuttoSport, La Gazzetta dello Sport, Eurosport, Live Goal, Sport Mediaset.

Palermo-Venezia Streaming Gratis in Italiano



Palermo-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, laptop, smartphone e pc. La partita sarà quindi disponibile in streaming live tramite l’app DAZN o il sito ufficiale.