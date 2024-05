BOLOGNA JUVENTUS Streaming TV Gratis LIVE, dove vederla Online: SKY o Video DAZN?

Dove vedere Bologna-Juventus Streaming TV. Bologna-Juventus si giocherà oggi lunedì 20 maggio 2024 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Chi vincerà la sfida tecnica tra Thiago Motta e Montero? Di seguito dove vedere Bologna-Juventus streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Una Stagione da Record per il Bologna

Il Bologna ha stupito tutti nel corso di questa stagione di Serie A, raggiungendo traguardi incredibili. La recente vittoria per 2-0 contro il Napoli, con due gol segnati nei primi 15 minuti di gioco, ha sancito la qualificazione del Bologna alla prossima UEFA Champions League. È stata un’impresa eccezionale per la squadra felsinea, che ha accumulato 67 punti fino a questo momento, un risultato superato solo una volta nella loro storia, nel lontano 1964, quando vinsero il titolo.

La Difesa Inviolabile del Bologna

La solidità difensiva è stata una delle chiavi del successo del Bologna in questa stagione. Con soli nove gol subiti in casa, il Bologna vanta la miglior difesa casalinga del campionato. Le 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte allo Stadio Renato Dall’Ara confermano la forza casalinga della squadra, che cercherà di concludere la stagione con una prestazione ancora più forte.

Statistica in evidenza: nelle sue 18 partite casalinghe in questa stagione di Serie A, il Bologna ha subìto un solo gol nel corso della ripresa.

La Juventus: Tra Trionfo e Polemiche

Dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Juventus avrebbe dovuto essere carica di entusiasmo. Tuttavia, l’esonero dell’allenatore Massimiliano Allegri ha scosso l’ambiente bianconero. La decisione della dirigenza ha diviso i tifosi, generando polemiche sui social media. L’atteggiamento dei tifosi allo stadio durante queste ultime due giornate di campionato sarà uno degli elementi da tenere d’occhio.

Juventus: Alla Ricerca della Vittoria Fuori Casa

La Juventus arriva a Bologna con una serie negativa in trasferta, non riuscendo a vincere nelle ultime otto partite disputate lontano dal proprio campo. Tuttavia, il record positivo della Juventus contro il Bologna, con sette vittorie negli ultimi otto scontri diretti qui allo Stadio Renato Dall’Ara, dà fiducia alla squadra bianconera. Con l’obiettivo di consolidare il terzo posto e superare i padroni di casa, la Juventus cercherà di portare avanti questo trend positivo e concludere la stagione con una vittoria.

Diretta Bologna-Juventus Streaming: le Probabili Formazioni



Il Bologna affronta le prossime partite senza Zirkzee, affidandosi a Odgaard in attacco. Orsolini, Freuler e Lucumì sono tra i titolari indiscussi, mentre Skorupski dovrebbe essere confermato in porta, nonostante l’insidia di Ravaglia. Dall’altra parte, la Juventus di Montero schiera il duo Chiesa-Vlahovic in attacco, con Locatelli e Rabiot a centrocampo e Szczesny tra i pali.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Beukema, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, Soumaoro, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Castro, Karlsson, Ndoye.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Montero.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Fagioli, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Kostic, Yildiz, Kean, Milik.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Bresmes-Di Monte. IV Uomo: Minelli. VAR: Meraviglia. Assistente Sala VAR: Irrati.

Riccardo Orsolini è noto per segnare molti dei suoi gol in casa, mentre Dušan Vlahović è stato cruciale per la Juventus segnando gol importanti, inclusi quello decisivo nella finale di Coppa Italia e il gol del pareggio nell’ultimo incontro contro il Bologna.

Bologna-Juventus Live TV



La partita Bologna-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e potrà essere seguita tramite l’app su vari dispositivi, inclusi smart TV, console di gioco e dispositivi di streaming.

Bologna-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Bologna-Juventus streaming gratis per gli abbonati su DAZN e potrà essere seguita tramite l’app su smartphone e tablet o attraverso il sito ufficiale su PC o notebook.