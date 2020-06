BOLOGNA JUVENTUS Streaming info ROJADIRECTA Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS TV: Diretta Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Bologna Juventus Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 27a giornata. Alle ore 21:45 italiane di lunedì 22 giugno 2020, si gioca Bologna-Juventus ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match.

Bologna Juventus Streaming, presentazione match.

La Juventus non pareggia in Serie A da dicembre 2019 (2-2 contro il Sassuolo); da allora per i bianconeri nove successi e tre sconfitte. Nessuna squadra ha incassato meno della Juventus (otto) nelle prime frazioni di gara di questo campionato. In questo campionato Rodrigo Palacio ha segnato cinque gol al Dall’Ara con il Bologna: tante reti interne quante in tutte le precedenti cinque stagioni giocate nel massimo campionato italiano – due gol per lui contro la Juventus, l’ultimo dei quali nel marzo 2013.

Bologna Juventus Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Bologna-Juventus ⚽ viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Paulo Dybala segna in media una rete ogni 107 minuti contro il Bologna in campionato, la sua media migliore contro una singola avversaria considerando le squadre affrontate almeno tre volte dall’argentino della Juventus in Serie A. Gonzalo Higuaín non segna da sette partite di Serie A: l’attaccante della Juventus potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga a secco di gol nella competizione, registrata con la maglia del Napoli (otto presenze di fila tra aprile e ottobre 2014).

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Bani, Schouten, Santander. Indisponibili: Skov Olsen, Santander.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Khedira, Higuain.

