ROJADIRECTA Verona-Napoli Torino-Udinese Genoa-Parma, dove vedere Partite Streaming Gratis Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di martedì 23 giugno 2020, dove spiccano Verona-Napoli, Torino-Udinese, Spal-Cagliari, Genoa-Parma per la 27a giornata di Serie A.

19:00 Leicester-Brighton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Spal-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

SPAL e Cagliari si affrontano per la 27esima giornata di serie A, la prima dopo la pausa forzata a causa della pandemia da coronavirus che ha colpito il nostro paese. Gli emiliani scendono in campo con la necessità di conquistare i 3 punti, fondamentali per accorciare sulla quartultima posizione di classifica e sperare nella salvezza; i sardi, dal canto loro, sabato scorso hanno recuperato al Bentegodi la sfida col Verona, uscendone sconfitti e rimanendo così fermi a 32 in classifica.

Diretta Spal Cagliari ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Verona-Napoli (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Sono 26 i precedenti giocati a Verona tra le due compagini in Serie A, con un bilancio sorprendentemente a favore dei padroni di casa, che guidano con 10 vittorie a 9, mentre i pareggi sono 7. E’ proprio il nulla di fatto il risultato che manca da più tempo, 1-1 nel 1988 con la prestigiosa firma di Maradona per gli ospiti prima del pareggio di Galia per i veneti.

Diretta Verona Napoli ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Levante-Atletico Madrid (Liga) – DAZN.

19:30 Valladolid-Getafe (Liga) – DAZN.

21:15 Tottenham-West Ham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Torino-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

I granata sono alla ricerca di una vittoria dopo un’incredibile striscia di 7 risultati senza successi, con 6 sconfitte ed il pareggio nel recupero col Parma ad interrompere i ko consecutivi; i friulani non vincono a Torino da dicembre 2015,

quando conquistarono i 3 punti di misura grazie ad una rete di Perica.

Diretta Torino Udinese ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Genoa-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Genoa e Parma scendono in campo alle 21.45 per la 27esima giornata di serie A. E’ un debutto assoluto per i rossoblù, che con i loro 25 punti in classifica devono vincere per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona bassa della graduatoria; ha già giocato il recupero sul campo del Torino invece la squadra emiliana, che ha raccolto in Piemonte un buon 1-1 salendo così a 36 punti, ancora nel pieno della lotta per la conquista del sesto posto finale di classifica.

Diretta Genoa Parma ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Barcellona-Athletic (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.