SPAL CAGLIARI Streaming info ROJADIRECTA Link Gratis su Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky?

Spal Cagliari Streaming Gratis: dove vederla senza Rojadirecta. Si affrontano oggi martedì 23 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 27a giornata di Serie A Spal Cagliari ⚽, la prima dopo la pausa forzata a causa della pandemia da coronavirus che ha colpito il nostro paese. Gli emiliani scendono in campo con la necessità di conquistare i 3 punti, fondamentali per accorciare sulla quartultima posizione di classifica e sperare nella salvezza; i sardi, dal canto loro, sabato scorso hanno recuperato al Bentegodi la sfida col Verona, uscendone sconfitti e rimanendo così fermi a 32 in classifica.

Spal Cagliari ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Arbitro Abisso. Al momento sono solo 8 sui 18 totali i punti conquistati al Paolo Mazza dalla SPAL in campionato: da qui a fine stagione mancherà il calore dei tifosi, ma i ragazzi di Di Biagio hanno bisogno di grandi risultati nella propria città per sperare nella salvezza; i sardi, invece, scendono in campo per regalare la prima vittoria al nuovo tecnico Walter Zenga, che ha esordito alla guida tecnica con la sconfitta di Verona.

