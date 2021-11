ROJADIRECTA Verona-Empoli Torino-Udinese dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di lunedì 22 novembre 2021, dove spiccano Verona-Empoli e Torino-Udinese che chiudono la 13a giornata di Serie A. Ricordiamo che domani si potranno vedere Chelsea-Juventus (Champions League) su Canale 5 in chiaro e Young Boys-Atalanta (Champions League) su Sky.

13:00 Pescara-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15:00 Roma-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18:30 Verona-Empoli Streaming (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21:00 Rayo Vallecano-Maiorca (Liga) – DAZN

21:00 Legnago-Triestina (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.