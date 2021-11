VERONA-EMPOLI Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Verona-Empoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 di oggi lunedì 22 novembre 2021, il Verona di Tudor riceve in casa al Bentegodi la visita dell’Empoli di Andreazzoli nel match valido per la 13a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Verona-Empoli streaming gratis e diretta video tv.

Il Verona ha il terzo miglior attacco in Serie A (prendendo come riferimento 12 giornate disputate), è una sorta di “ammazza big” visto che ha fermato il Napoli e battuto Roma, Lazio e Juve e ha in Simeone uno degli attaccanti più in forma del campionato.

L’Empoli, dal canto suo, ha gli stessi punti in classifica dell’Hellas (16) e in trasferta ha vinto quattro volte su cinque in questa stagione (cerca il terzo successo esterno consecutivo).

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor.

A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Cetin, Ruegg, Magnani, Sutalo, Ceccherini, Ilic, Hongla, Cancellieri, Lasagna.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, S. Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore Andreazzoli.

A disposizione in panchina: Ujkani, Ismajli, Luperto, Tonelli, Marchizza, Fiamozzi, Haas, Stulac, Bajrami, Mancuso, La Mantia, Cutrone.

Arbitro: Gariglio. Guardalinee: Paganessi e Saccenti. Quarto uomo: Colombo. Var: Mazzoleni. Avar: Mondin.

Verona-Empoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Verona-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Verona-Empoli alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.