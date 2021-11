TORINO-UDINESE Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

, , in

Dove vedere Diretta Torino-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45di oggi lunedì 22 novembre 2021, il Torino di Juric riceve in casa la visita dell’Udinese di Gotti nel match valido per la 13a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Udinese streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Torino-Udinese Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Izzo, Zima, Vojvoda, Rincon, Baselli, Praet, Kone, Pjaca, Warming, Zaza, Sanabria. Indisponibili: Ansaldi, Edera, Mandragora, Rodriguez, Verdi. Squalificati: –

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore Gotti.

A disposizione in panchina: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, De Maio, Soppy, Jajalo, Samardzic, Forestieri, Success, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Stryger Larsen. Squalificati: Makengo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Lombardo e Capaldo. IV uomo: Rapuano. Var: Fourneau. Avar: Galetto.

Torino-Udinese Diretta al posto di Rojadirecta TV



Torino-Udinese in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo Verona-Empoli Streaming delle 18:30.

Torino-Udinese Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Torino-Udinese Streaming alternativa Rojadirecta?

Torino-Udinese alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.