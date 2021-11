CHELSEA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, Mediaset Play o Prime Video?

Dove vedere Diretta Chelsea-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA di oggi martedì 23 novembre 2021, la Juventus di Max Allegri visita al riceve allo stadio Stamford Bridge di Londra il Chelsea di Tuchel in questa 5a giornata di del Gruppo H di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Chelsea-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

I Bianconeri, già matematicamente qualificata agli ottavi di Champions League, comandano il girone con 12 punti e gli inglesi rincorrono a 9. Nulla da fare invece per Zenit e Malmò, rispettivamente a 3 e 0 punti. I bianconeri hanno vinto le prime quattro partite e dunque sono ancora a punteggio pieno. Alla squadra di Allegri basterà non perdere per avere la certezza di passare il turno da primi del proprio girone, mentre il Chelsea deve almeno pareggiare per conquistare la qualificazione matematica agli ottavi.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudigere; James, Jorginho, Kantè, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner. A disposizione in panchina: Kepa, Alonso, Thiago Silva, Chalobah, Pulisic, Barkley, Hudson-Odoi, Loftus-Cheeck, Havertz. Allenatore Tuchel.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Arthur, Kulusevski, Dybala, Kean. Allenatore Allegri.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardialinee: Stojkovic, Mihajlovic. Qaurto Uomo: Simovic. VAR: Hernandez (Spagna). AVAR: Munuera (Spagna).

Chelsea-Juventus in diretta tv con i servizi digitali di Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite), con telecronaca affidata a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Chelsea-Juventus verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5 con le voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Chelsea-Juventus streaming gratis per gli abbonati tramite Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito sportmediaset.it. Un’altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Nei primi quattro turni della UEFA Champions League di questa stagione, il Chelsea è la squadra che ha subito meno gol (1,5). Dall’inizio della scorsa stagione, il difensore del Chelsea Thiago Silva ha vinto l’89% dei suoi duelli aerei in Champions League (32/36) – la percentuale più alta di qualsiasi giocatore in questo periodo.

Chelsea-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.