ROJADIRECTA Spartak Mosca-NAPOLI INTER-Shakhtar Atletico Madrid-MILAN: Orario Diretta Streaming TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 24 novembre 2021. Occhi puntati sulle squadre italiane impegnate in Europa: Inter-Shakhtar, Atletico Madrid-Milan, Spartak Mosca-Napoli.

14:00 Inter-Shakhtar (Youth League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:30 Fidelis Andria-Piacenza (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

14:30 Albinoleffe-Catanzaro (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

15:00 Padova-Viterbese (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

16:30 Diretta Spartak Mosca-Napoli Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport

Eurosport: “Serve una vittoria al Napoli per scacciare i fantasmi dell’ultima settimana: sconfitto in campionato dall’Inter ma soprattutto senza Osimhen e Zambo Anguissa, tra i migliori di questa stagione. L’avversario, lo Spartak Mosca, non è da prendere sotto gamba visti i pochi punti che raccolgono tutte e quattro le squadre: comanda il Napoli con 7 punti e insegue a solo una lunghezza il Legia Varsavia; a 5 punti il Leicester e, chiude in coda, lo Spartak a 4”.

17:30 Teramo-Sudtirol (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports

18:45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:45 Diretta Inter-Shakhtar Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Infinity+

Eurosport: “Appuntamento importante e ostico per l’Inter di Simone Inzaghi, ad attenderli c’è lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi; la situazione nel girone sembra delineata e bisogna fare attenzione a non commettere passi falsi. Comanda in testa il Real Madrid con 9 punti e segue l’Inter con 7. Di poco staccato, c’è un agguerrito Sheriff a 6 punti e che può ancora sperare in una qualificazione agli ottavi di Champions League incredibile. Con un punto lo Shakhtar Donetsk è ormai difficile anche la conquista di un terzo posto, valido per l’Europa League”.

18:45 Besiktas-Ajax (Champions League) – Sky Sport Football, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Infinity+

21:00 Diretta Atletico Madrid-Milan Streaming (Champions League) – Amazon Prime Video

Eurosport: “Solo un punto nel girone di Champions League per il Milan ma ancora la speranza di avere una piccola possibilità di qualificarsi. I Rossoneri dovranno vincere a Madrid contro un avversario davvero ostico come l’Atletico Madrid e poi sperare in una serie di combinazioni. Anche i Colchoneros, però, non hanno iniziato bene il percorso europeo totalizzando una sola vittoria (proprio contro il Diavolo), un pareggio e ben due sconfitte. A disposizione per le due squadre c’è solo un posto visto che il Liverpool è già certo del primo posto nel gruppo”.

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Infinity+

21:00 Manchester City-PSG (Champions League) – Sky Sport Football, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Infinity+

21:00 Sheriff-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Infinity+

21:00 Liverpool-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Infinity+

21:00 Sporting-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Infinity+

21:00 Bruges-Lipsia (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Infinity+.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.