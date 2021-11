ATLETICO MADRID-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, Prime Video o Canale 5?

Dove vedere Diretta Atletico Madrid-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 24 Novembre 2021, l’Atletico Madrid di Simeone riceve la visita del Milan di Pioli nella penultima giornata del Gruppo B della fase a gironi di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atletico Madrid-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Formazioni ufficiali



Liverpool già qualificato a quota 12 punti, Porto secondo con 5, Atletico terzo a 4, Milan ultimo con uno solo. La classifica del Gruppo B di Champions League è chiara: ai rossoneri serve un’impresa quasi storica per centrare la qualificazione agli ottavi, che inevitabilmente passa per la trasferta del Wanda Metropolitano. Ad oggi, la matematica non condanna ancora la squadra di Pioli, che però è chiamata a giocarsi tutto a Madrid.

Statistica in evidenza: il Milan ha subìto un gol nei primi 30 minuti di gioco in cinque delle sue ultime sei sconfitte nelle trasferte di UCL contro avversarie spagnole.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Gimenez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Suarez, Griezmann. Allenatore Simeone. A disposizione in panchina: Lecomte, Renan Lodi, Vrsaljko, Kondogbia, Herrera, Correa, Cunha, Carlos Martin.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Desplanches, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Bennacer, Krunic, Messias, Ibrahimovic, Maldini.

Yannick Carrasco ha fatto assist per il gol decisivo nell’ultima vittoria dell’Atlético Madrid, mentre due dei suoi ultimi tre gol in UCL sono stati decisivi e sono stati i primi delle rispettive partite. Il gol di apertura di Rafael Leão nello scontro diretto inverso era riuscito solamente a far sì che il Milan fosse in vantaggio alla fine del primo tempo, incluso quel gol, tre dei suoi cinque gol in questa stagione sono arrivati nei primi 20 minuti di gioco.

Atletico Madrid-Milan in diretta tv con Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Sarà quindi possibile seguire la partita del Wanda Metropolitano sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Un’alternativa è rappresentata dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

Si gioca dopo Spartak Mosca-Napoli di Europa League delle ore 16:30 e dopo Inter-Shakhtar di Champions League delle 18:45.

Live Atletico Madrid-Milan streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini. A raccontare le sensazioni dei protagonisti da bordo campo saranno invece Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero undici tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Milan in virtù delle quattro vittorie conseguite a fronte di tre pareggi e di tre successi del Porto.

Atletico Madrid-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta o Tarjeta Roja Online in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.