INTER SHAKHTAR Streaming Gratis info Facebook YouTube: Dove vedere LIVE TV con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Inter Shakhtar streaming gratis link senza Rojadirecta. L’Inter di Antonio Conte affronta nell’ultimo incontro nel Gruppo B di Champions League lo Shakhtar Donetsk di Luís Castro: obbiettivo vincere aspettando il risultato di Real Madrid-Borussia M’Gladbach che non deve finire in parità. Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 9 dicembre 2020.

Inter Shakhtar in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Inter Shakhtar Streaming Live, presentazione match.

L’Inter è imbattuta da 10 partite UEFA contro avversarie ucraine (V6 P4) e aveva vinto le ultime quattro prima del pareggio di questa edizione contro lo Shakhtar. In casa, il suo bilancio è V2 P2: la sfida più recente si è conclusa con un 2-1 sul Dnipro nella fase a gironi di UEFA Europa League 2014/15. Nonostante le vittorie contro il Madrid, lo Shakhtar ha vinto appena quattro delle ultime 18 partite di UEFA Champions League (P7 S7).

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar:



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho. Allenatore Luís Castro.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Inter Shakhtar in Diretta TV senza Rojadirecta.

Inter Shakhtar in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

La gara di andata è stata l’unica giocata in Champions League fra le due formazioni, e ha visto gli ucraini imporre lo 0-0 in casa ai nerazzurri di Conte.

Inter Shakhtar Streaming Gratis Link Online al posto di Rojadirecta.

Sono quattro i precedenti nella storia tra Inter e Shakhtar Donetsk. L’Inter non ha mai perso contro gli ucraini (due vittorie, due pareggi) e ha subìto un solo gol nell’unica sfida giocata a San Siro dalle due formazioni (Inter-Shakhtar Donetsk 1-1, 24 agosto 2005).

Inter Shakhtar streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con Now TV (link www.nowtv.com).

La vittoria per 2-1 sull’Atalanta a Milano alla seconda giornata della passata stagione (gol di Manor Solomon nel recupero) è stata la seconda dello Shakhtar in 12 partite in Italia (P2 S8). Si tratta dell’unica vittoria nelle ultime cinque sfide contro una squadra italiana in casa e in trasferta (P1 S3).

Alternative per vedere Inter Shakhtar in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Inter Shakhtar non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.