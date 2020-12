LIVE Streaming Sparta Praga-MILAN CSKA-ROMA, NAPOLI-Real Sociedad, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 10 dicembre 2020. Occhi puntati su Sparta Praga-Milan, CSKA-Roma, Napoli-Real Sociedad, le partite delle tre italiane impegnate in Europa League.

18:00 Rosenborg-Mjondalen (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Viking-Valerenga (Eliteserien) – Eurosport Player

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Napoli-Real Sociedad (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8.

Napoli-Real Sociedad, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League, si giocherà giovedì 10 dicembre 2020 in quello che è stato da poco ribattezzato stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,55. L’incontro sarà arbitrato dall’israeliano Orel Grinfeld.

Diretta Napoli Real Sociedad su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

18:55 Diretta CSKA Sofia-Roma (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

CSKA Sofia-Roma si gioca giovedì 10 dicembre allo Stadio dell’Esercito Bulgaro di Sofia, in Bulgaria: fischio d’inizio alle ore 18:55. L’arbitro sarà il bosniaco Irfan Peljto.

Diretta CSKA Roma su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Dundalk-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Rijeka-Az (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Sparta Praga-Milan (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La sfida tra Sparta e Milan si giocherà giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21: il match è in programma allo Stadion Letná di Praga, Repubblica Ceca. Il tedesco Daniel Siebert sarà l’arbitro della partita.

Diretta Sparta Praga Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Tottenham-Antwerp (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Celtic-Lille (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Wolfsberger-Feyenoord (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

23:15 Lanus-Independiente (Copa Sudamericana) – DAZN.

Venerdì 11 Dicembre 01:30 River Plate-Nacional (Copa Libertadores) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.