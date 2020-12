NAPOLI REAL SOCIEDAD Streaming Gratis TV, come vedere Diretta Live Online con Cellulare Android iPhone

Sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League: si gioca oggi giovedì 10 dicembre 2020 in quello che è stato da poco ribattezzato stadio “Diego Armando Maradona”. Il calcio d’inizio avverrà alle ore 18:55. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere video Napoli Real Sociedad streaming live diretta tv.

La squadra di Gattuso, prima in classifica con 10 punti, deve vincere o pareggiare contro la Real Sociedad per superare il girone. Il 29 ottobre i partenopei si erano imposti alla Reale Arena per 1-0 (rete di Politano): è stata la prima sfida in una competizione europea.

Napoli Real Sociedad in Diretta TV.

Napoli Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il Napoli ha vinto 10 delle ultime 12 partite casalinghe nella fase a gironi di Europa League (2s), e questa è la prima partita casalinga contro una squadra spagnola nella fase a gironi.

Napoli Real Sociedad sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite), e quindi in diretta streaming in chiaro sul sito di TV8.

Napoli Real Sociedad Streaming alternativa a Rojadirecta.

Napoli Real Sociedad sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Real Sociedad ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque trasferte di Europa League, una in più rispetto alle prime 32 trasferte nelle principali competizioni europee UEFA tra il 1974 e il 2017.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NOW TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak. All. Barrenetxea.

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele).