JUVENTUS-CHELSEA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, Mediaset Play o Amazon Prime Video?

Dove vedere Diretta Juventus-Chelsea Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA di oggi mercoledì 29 settembre 2021, la Juventus di Max Allegri riceve allo Stadium di Torino il Chelsea di Tuchel in questa 2a giornata di del Gruppo H di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Chelsea streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Chelsea Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Quella che andrà in scena oggi sarà la quinta sfida ufficiale (le precedenti si sono giocate tutte in Champions League) tra le due squadre. Il bilancio complessivo parla di un’assoluta parità, visto che le due squadre hanno sin qui ottenuto una vittoria a testa a fronte di due pareggi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, de Ligt, Chiellini; Cuadrado, Danilo, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri.

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Werner, Lukaku. Allenatore Tuchel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna).

Juventus-Chelsea Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Juventus-Chelsea in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Juventus-Chelsea Streaming alternativa Rojadirecta?

Juventus-Chelsea non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.