ZENIT-JUVENTUS Streaming Gratis ROJDAIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, Mediaset Play o Amazon Prime Video?

Dove vedere Diretta Zenit-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 21 ITA di oggi mercoledì 20 ottobre 2021 per la 3a giornata di del Gruppo H di Champions League. I bianconeri guidano il girone a punteggio pieno: si gioca sul campo della Gazprom Arena di San Pietroburgo, sede della finale in programma il prossimo 28 maggio. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Zenit-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Zenit e Juventus si sono affrontate solo nella fase a gironi della UEFA Champions League 2008-09, con la vittoria per 1-0 della Juve a Torino e il pareggio per 0-0 in Russia.

Diretta Zenit-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La squadra di Massilimiliano Allegri sembra aver trovato la giusta quadratura e anche in campionato sta recuperando terreno. In Europa percorso netto fin qui: dopo il 3-0 al Malmoe è infatti arrivata la vittoria di misura in casa contro i campioni in carica del Chelsea. Lo Zenit, invece, è a quota tre, frutto della vittoria larga (4-0) contro gli svedesi del Malmoe. Al debutto, invece, è arrivata la sconfitta per 1-0 in casa dei Blues.

Zenit (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskyy, D Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudio Luiz. Allenatore Semak. A disposizione in panchina: Kerzakhov, Byazrov, Krugovoy, Khotulev, Lovren, Karavaev, Mostovoy, Erokin, Dzyuba, Kuznetzov.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Kean.

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera).

Zenit-Juventus Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Zenit-Juventus in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Ambrosini.

Zenit-Juventus streaming gratis in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Zenit-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

Zenit-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.