ROJADIRECTA JUVENTUS-ZENIT Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky o Canale 5?

Dove vedere Diretta Juventus-Zenit Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 21 ITA di oggi martedì 2 novembre 2021 per la 4a giornata di del Gruppo H di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Zenit streaming gratis e diretta video tv.

La Juventus è imbattuta in Europa contro lo Zenit San Pietroburgo (2 vittorie e un pareggio il bilancio dei 3 precedenti).

I bianconeri affrontano per la decima volta una squadra russa in Europa: nei 9 precedenti non hanno mai perso (8 vittorie e un pareggio) e in 6 occasioni hanno mantenuto la porta inviolata.

Diretta Juventus-Zenit Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Juventus-Zenit sfida valida per la 4a giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà oggi martedì 2 novembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine bianconera. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21:00. La sfida di andata venne risolta da un gol di Kulusevski nel finale per l’1-0 Juve.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Allegri.

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Allenatore Semak.

Arbitro: Alejandro Hernandez (Spagna).

Juventus-Zenit TV al posto di Rojadirecta ITA



Juventus-Zenit in diretta tv in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Telecronista Sky di Juve-Zenit sarà Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A curare la telecronaca per Mediaset sarà invece Massimo Callegari con commento tecnico di Massimo Paganin.

La Juventus ha vinto 8 delle sue ultime 9 partite disputate in casa in Champions League e ha aperto una striscia di 4 vittorie di fila. Per trovare una serie migliore (6) nella competizione bisogna tornare all’ottobre 2017 quando in panchina c’era proprio Massimiliano Allegri.

Juventus-Zenit Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Juventus-Zenit streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; l’alternativa è NOW, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, oppure gratis con il sito di Sportmediaset.

Juventus-Zenit Streaming alternativa Rojadirecta?

Juventus-Zenit non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.