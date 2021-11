ROJADIRECTA ATALANTA – MANCHESTER UNITED Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Atalanta-Manchester United Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 21 ITA di oggi martedì 2 novembre 2021 per la 4a giornata di del Gruppo F di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Manchester United streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Atalanta-Manchester United Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Si gioca alla stessa ora di Juventus-Zenit e un pizzico di Juve ci sarà anche in Atalanta-Manchester United, che vedrà il ritorno in Italia di CR7 Cristiano Ronaldo per la prima volta dopo l’addio ai colori bianconeri.

Se il portoghese ha inviato, tramite social, parole al miele al Paese che l’ha ospitato per tre anni, “Gasperini e i suoi ragazzi terribili non dovranno avere compassione sportiva”. Come afferma Sport Mediaset infatti: “anzitutto per vendicare la sconfitta-beffa subita in Inghilterra, ma anche per dare una bella botta alla classifica del girone. Vincendo stasera, la Dea scavalcherebbe proprio i Red Devils che però sono carichi e reduci da un rotondo 3-0 al Tottenham”.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Muriel, Gius. Pezzella, Malinovskyi, Djimsiti, Scalvini, Miranchuk, Lovato, Piccoli.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. Allenatore Ole Gunnar Solskjaer. A disposizione in panchina: Heaton, Henderson, Bailly, Mata, Martial, Lingard, Fred, Cavani, Sancho, Alex Telles, Matic, Van de Beek.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Atalanta-Manchester United TV al posto di Rojadirecta ITA



Atalanta-Manchester United in diretta tv su Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Bruno Fernandes, ex Novara, Udinese e Sampdoria, in conferenza stampa ha parlato in particolare di due ex compagni: “Muriel e Zapata sono amici e grandi giocatori – ha detto – l’Atalanta ne ha tanti che ci possono creare problemi: la sua forza è il suo saper essere squadra, la grinta, la voglia. Il messaggio di Gasperini passa tanto, società e giocatori credono in lui: 4-5 anni fa nessuno poteva credere alla loro dimensione attuale”.

Atalanta-Manchester United Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Atalanta-Manchester United streaming gratis online per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Disponibile a pagamento per tutti su NOW.

Anche Mediaset Infinity trasmetterà la diretta streaming della partita di Bergamo. Una volto sottoscritto l’abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare la relativa app in base al dispositivo con il quale si desidera accedere.

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United: “Serve anche una vittoria fuori casa per passare il girone, sarà una partita molto difficile: all’andata De Gea ha fatto due parate eccezionali evitando il 3-1 dell’Atalanta. La squadra di Gasperini ha uno stile unico, assomiglia a una squadra inglese. Possono creare problemi a qualsiasi altra squadra, attenzione”.

Atalanta-Manchester United Streaming alternativa Rojadirecta?

Atalanta-Manchester United non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Su Sky, la sfida Atalanta-Manchester United sarà affidata alla voce di Massimo Marianella con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Saranno invece Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli a raccontare la gara per Infinity+.