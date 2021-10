ROJADIRECTA TV Napoli-Legia Varsavia Lazio-Marsiglia Bodo/Glimt-Roma: Orario Diretta Streaming Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 21 ottobre 2021. Occhi puntati su Napoli-Legia e Lazio-Marsiglia in UEFA Europa League, e Bodo/Glimt-Roma di Conference League.

18:45 Lazio-Marsiglia Streaming (Europa League) – DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

18:45 Bodo/Glimt-Roma Streaming (Conference League) – DAZN, Sky Sport Action e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:45 Vitesse-Tottenham (Conference League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:45 Betis-Leverkusen (Europa League) – DAZN e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:45 Ludogorets-Sporting (Europa League) – DAZN

18:45 Midtjylland-Stella Rossa (Europa League) – DAZN

18:45 Rapid Vienna-Dinamo Zagabria (Europa League) – DAZN

18:45 Fenerbahce-Anversa (Europa League) – DAZN

21:00 Napoli-Legia Streaming (Europa League) – DAZN, Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

21:00 Lokomotiv Mosca-Galatasaray (Europa League) – DAZN, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Psv-Monaco (Europa League) – DAZN e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 West Ham-Genk (Europa League) – DAZN e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Sparta Praga-Lione (Europa League) – DAZN

21:00 Cska Sofia-Zorya (Conference League) – DAZN

21:00 Sturm Graz-Real Sociedad (Europa League) – DAZN

21:00 Eintracht-Olympiacos (Europa League) – DAZN

21:00 Rangers-Brondby (Europa League) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming (come pure Tarjeta Roja Online) è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio streaming sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.