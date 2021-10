NAPOLI-LEGIA VARSAVIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Legia Varsavia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 21 ottobre 2021, il Napoli di Spalletti riceve al Diego Armando Maradona la capolista del girone per la 3a giornata di del Gruppo C di Europa League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Legia Varsavia streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Legia Varsavia Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La classifica dice che la squadra di Luciano Spalletti è obbligata a battere i polacchi per restare aggrappati al treno qualificazione: al momento infatti il Napoli ha ottenuto appena un punto, frutto del pari in rimonta di Leicester e del ko casalingo con lo Spartak.

Victor Osimhen è infuocato, ha segnato il gol della vittoria per il Napoli lo scorso fine settimana ed ha segnato tre dei quattro gol della sua squadra in questa stagione di UEL. Per quanto riguarda gli avversari, il loro uomo potenzialmente più pericoloso potrebbe essere Mahir Emreli ha segnato nel primo tempo in tutte e due le partite precedenti in cui lui è riuscito a segnare, inclusa l’ultima giornata di UEL.

Napoli (4-3-3): Meret, Zanoli, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. A disposizione in panchina: Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Osimhen, Petagna. Allenatore Spalletti.

Legia Varsavia (4-2-3-1): Tobiasz; Johansson, Wieteska, Kharatin, Ribeiro; Slisz, Josue; Kastrati, Muci, Luquinhas; Emreli. A disposizione in panchina: Miszta; Jedrzejczyk, Kosotrz, Lopes, Martins, Mladenovic, Nawrocki, Pekhart, Rose. Allenatore Michnjewicz.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Napoli-Legia Varsavia Diretta Gratis al posto di Rojadirecta ITA



Napoli-Legia Varsavia in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), nonchè in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Su DAZN la partita sarà raccontata da affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky e TV8, invece, sarà Maurizio Compagnoni a raccontare la sfida con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Napoli-Legia Varsavia Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Napoli-Legia Varsavia streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, e sul sito di TV8 nella sezione streaming.

Napoli-Legia Varsavia Streaming alternativa Rojadirecta?

Napoli-Legia Varsavia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV (e nemmeno con Tarjeta Roja Online) in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.