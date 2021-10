TORINO-GENOA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Torino-Genoa Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 di oggi venerdì 22 ottobre 2021, il Torino di Ivan Juric riceve in casa il Genoa di Davide Ballardini, nel match valido per la 9a giornata di Serie A. Si gioca prima di un’altra grande sfida che si gioca in serata: Sampdoria-Spezia alle 20:45. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Genoa streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Torino-Genoa Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Sfida speciale per il tecnico granata Ivan Juric, che in rossoblù ha giocato 125 partite (segnando un gol), prima di sedersi – in tre differenti avventure – 56 volte in panchina. I granata sono reduci da due pareggi (con Lazio e Venezia) ed altrettante sconfitte (con Juve e Napoli), occupano la dodicesima posizione in classifica con 8 punti e cercano una vittoria che manca dal 17 settembre (1-0 a Reggio Emilia con il Sassuolo). Non va meglio al Grifone, terz’ultimo a quota 6. Si tratterà della 99ª sfida nella massima divisione italiana giocata in Piemonte: il bilancio recita 39 vittorie del Torino contro le 30 del Genoa, cui si aggiungono 29 pareggi.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Izzo, Zima, Vojvoda, Ansaldi, Rincon, Baselli, Kone, Praet, Sanabria, Zaza. Indisponibili: Edera, Mandragora, Pjaca, Verdi. Squalificati: nessuno.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban. Allenatore Ballardini.

A disposizione in panchina: Semper, Marchetti, Ghiglione, Masiello, Sturaro, Portanova, Behrami, Buksa, Cambiaso, Kallon, Caicedo, Pandev. Indisponibili: Bani, Maksimovic, Vanheudsen, Hernani. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Torino-Genoa Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Torino-Genoa in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Torino-Genoa Streaming alternativa Rojadirecta?

Torino-Genoa non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.