Info ROJADIRECTA Barcellona-Atletico Madrid (Semifinale Supercoppa di Spagna) e Torino-Genoa (Coppa Italia), dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi giovedì 9 gennaio 2020, dove spiccano Barcellona-Atletico Madrid (Semifinale Supercoppa di Spagna) e Torino-Genoa (Coppa Italia)

20:00 Diretta Barcellona-Atletico Madrid (Semifinale Supercoppa di Spagna) – Nove.

Dopo la vittoria di ieri del Real Madrid sul campo del Valencia (1-3), questa sera conosceremo il nome della seconda finalista della Supercoppa di Spagna. Barcellona favorito sulla carta, ma l’Atletico Madrid non è certo un avversario di secondo livello.

Diretta Barcellona Atletico Madrid in chiaro sui canali digitali di Nove | Canale 9. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Dplay, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:15 Diretta Torino-Genoa (Coppa Italia) – in chiaro su Rai Due.

Arbitro: J Sacchi. Torino e Genoa si affrontano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Entrambe le compagini si sono già aggiudicate la competizione nella loro storia: 5 volte i granata, l’ultima nel 1993, una sola i liguri, nel lontanissimo 1937. I padroni di casa cominciano quest’oggi la loro avventura nel secondo torneo calcistico più impostante d’Italia, mentre il Genoa, nei due turni precedenti, ha dapprima superato l’Imolese 4-1, per poi prevalere sull’Ascoli 3-2.

Diretta Torino Genoa in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.