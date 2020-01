Info ROJADIRECTA Cagliari-Milan Lazio-Napoli Inter-Atalanta, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi sabato 11 gennaio 2020, dove spiccano Cagliari-Milan Lazio-Napoli e Inter-Atalanta: anticipi della 19a giornata del campionato di calcio di Serie A, ultima del girone di andata. In Premier League si gioca il big match Tottenham-Liverpool.

09:30 Perth Glory-Adelaide United (A-League) – Si Solocalcio.

11:00 Fiorentina-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia.

11:00 Chievo-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

13:00 Napoli-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:30 Crystal Palace-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

13:30 Brentford-Qpr (Championship) – Dazn.

14:30 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

14:30 Rieti-Picerno (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Cagliari-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sono 4 le partite consecutive senza vittorie per il Cagliari in Serie A, 3 delle quali però giocate in trasferta. Prima il pareggio di Sassuolo dell’8 dicembre, poi le 3 sconfitte consecutive in casa con la Lazio, a Udine e infine a Torino contro la Juventus. Milan a secco di gol da 314 minuti. L’ultimo rossonero ad andare in rete è Jack Bonaventura al 1′ del secondo tempo di Bologna-Milan, 16esima giornata.

Diretta Cagliari Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Cavese-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports.

16:00 Leicester-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:30 Bordeaux-Lione (Ligue 1) – Dazn.

18:00 Streaming Lazio-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Lazio viene da 4 vittorie casalinghe consecutive, con 14 reti segnate e solamente 3 subite. I biancocelesti sono l’unica squadra della Serie A, insieme alla Juventus, imbattuta tra le mura amiche. Numeri da incubo per il Napoli, che in campionato ha vinto 1 sola volta negli ultimi 10 impegni.

Diretta Lazio Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Tottenham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Triestina-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports.

20:00 Metz-Strasburgo (Ligue 1) – Dazn.

20:45 Diretta Inter-Atalanta Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Sono 20 i punti conquistati in casa dall’Inter in questo campionato, sui 45 che in totale i milanesi contano in classifica. I bergamaschi, dal canto loro, hanno racimolato 18 punti su 34 lontano da Bergamo. Atalanta a mani basse miglior attacco della Serie A, con 48 gol realizzati fin qui, ben 8 in più della Lazio, seconda in questa speciale classifica.

Diretta Inter Atalanta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.