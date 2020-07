⚽ ROJADIRECTA Spal-Inter Torino-Genoa Barcellona-Osasuna, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 16 luglio 2020, dove spiccano Torino-Genoa e Spal-Inter per chiudere la 33a giornata di Serie A.

15:08 Atlanta United-Cincinnati (Mls) – Dazn.

18:00 Leeds-Barnsley (Championship) – Dazn e Dazn1.

18:30 Eibar-Valladolid (Liga) – Dazn.

19:00 Everton-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Uno.

19:00 Leicester-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football.

19:30 Diretta Torino-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Non è servita la cura Longo ai granata, dopo la crisi che aveva portato all’esonero di Walter Mazzarri: dalla ripresa del campionato, i granata hanno totalizzato 2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte. Genoa imbattuto fuori casa da 6 gare, nel corso delle quali ha totalizzato 2 vittorie e 4 pareggi.

Diretta Torino Genoa con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Athletic-Leganes (Liga) – Dazn.

21:00 Betis-Alaves (Liga) – Dazn.

21:00 Maiorca-Granada (Liga) – Dazn.

21:00 Barcellona-Osasuna (Liga) – Dazn.

21:00 Celta-Levante (Liga) – Dazn.

21:00 Getafe-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

21:00 Real Madrid-Villarreal (Liga) – Dazn.

21:00 Real Sociedad-Siviglia (Liga) – Dazn.

21:00 Valencia-Espanyol (Liga) – Dazn.

21:15 Crystal Palace-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno.

21:15 Southampton-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football.

21:45 Diretta Spal-Inter (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Nelle ultime 12 gare giocate, la SPAL ha totalizzato 1 vittoria, 1 pareggio e 10 sconfitte: il destino degli emiliani sembra oramai segnato; dopo la sconfitta interna col Bologna ed il pareggio di Verona. L’Inter invece cerca oggi la seconda vittoria consecutiva: delle 6 partite che mancano a chiudere il torneo, i nerazzurri ne giocheranno 4 fuori casa e 2 a San Siro.

Diretta Spal Inter con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.