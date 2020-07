⚽ TORINO GENOA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Live Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Torino Genoa Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi giovedì 16 luglio 2020 ovviamente a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Torino Genoa ⚽: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Torino Genoa aprono il programma del giovedì della 33a giornata di Serie A, con un match di importanza fondamentale per entrambe le compagini. In pochi infatti avrebbero potuto immaginare un Toro così in difficoltà a questo punto della stagione, reduce dall’ennesima sconfitta a San Siro contro l’Inter, 3-1 il finale, e ad un passo dall’essere risucchiato nel vivo della lotta per non retrocedere. Discorso uguale per il Genoa, che viene però dal successo per 2-0 sulla SPAL. Arbitro Rocchi.

Torino Genoa viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sport (Canale 251 Satellite).

Non è servita la cura Longo ai granata, dopo la crisi che aveva portato all’esonero di Walter Mazzarri: dalla ripresa del campionato, i granata hanno totalizzato 2 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte. Genoa imbattuto fuori casa da 6 gare, nel corso delle quali ha totalizzato 2 vittorie e 4 pareggi.

Partita Torino Genoa live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.